اعتقال آمر مفرزة لداعش وتدمير ستة مواقع للتنظيم في كركوك ونينوى

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم الأحد، تنفيذ مقاتليه عملية استخبارية "دقيقة" ووفقا لأوامر قضائية وبالتعاون مع المديرية العامة لجهاز مكافحة الارهاب السليمانية، مشيرا الى ان هذه العملية أسفرت عن إلقاء قبض على أحد عناصر داعش في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أن هذا الإرهابي يعتبر من الاهداف المهمة اذ شغل منصب آمر مفرزة ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وعمل أيضا في ما كان يسمى (ولاية صلاح الدين) وقام بالعديد من الأعمال الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، وهرب بعدها الى محافظة السليمانية.

ومن جانب آخر نفذت قوات الجهاز واجبات رصد ونصب كمائن وتفتيش أوكار في محافظة نينوى قضاء مخمور أسفرت عن تدمير 6 مواقع لداعش.