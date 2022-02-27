اعتقال مروج للمخدرات بحوزته مادة الكرستال وضبط كدس عتاد في الانبار

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن اعتقال احد مروجي المخدرات بالجرم المشهود، في جزيرة الخالدية شمال شرق الرمادي، مركز محافظة الانبار، فيما لفتت الى ضبط كدس عتاد من مخلفات تنظيم (داعش)، غرب المحافظة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لشفق نيوز إنه "استمرارا لعملياتها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المخدرات، وبناءً على معلومات مشتركة بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وقسم شؤون المخدرات، والتي اشارت لوجود أحد مروجي المخدرات وبحوزته كمية منها مخبأة في منزله، تم على اثرها وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ التابع الى قيادة القوات البرية لمرافقه مفرزة من قسم شؤون المخدرات القبض على مروج للمخدرات في جزيرة الخالدية بالانبار".

وأضافت الخلية أنه "تم تفتيش منزل المتهم وفقاً لأمر قضائي وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي"، مبينة أنه " تم تسليم المتهم الى قسم مخدرات الانبار وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

من جهة أخرى وفي بيان منفصل قالت الخلية أنه "ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من ضبط كدس للعتاد من مخلفات (داعش) قرب جسر سكة القطار في قضاء هيت بمحافظة الانبار، بداخله (٢٤) عبوة ناسفة نوع جلكان و (٢٤) مسطرة تفجير و (٨) عبوات ناسفة نوع صفائح".

وبينت الخلية في بيانها أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع مديرية شرطة هيت ومكتب متفجرات هيت، حيث جرى رفعها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".