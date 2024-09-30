اعتقال مرتكبي "مجزرة" محكومين بالإعدام وقاتل وتاجري مخدرات في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال متهمين اثنين ارتكبا "مجزرة" بحق عائلة في محافظة ديالى، في عام 2022، ومحكوم عليهما بالإعدام غيابياً، في حين تمكنت عمليات بغداد من اعتقال متهم بالقتل العمد وتاجري مخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة ديالى، بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، ألقت القبض على اثنين من المجرمين المحكومين غيابياً بالإعدام شنقًا حتى الموت".

ولفت المصدر إلى أن "المتهمين تم الحكم عليهم بعد ارتكابهما جريمة القتل بحق المواطن (كنعان سلمان حمزة واثنين من اولاده) عام 2022 قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى وفرارهم الى جهة مجهولة".

وبين أنه "تم تشكيل فريق أمني وتمكن من إلقاء القبض على مرتكبي هذه المجزرة والمحكومين بالإعدام شنقًا حتى الموت وفق المادة (406)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهم العادل".

في حين أكدت قيادة عمليات بغداد، اعتقال متهم بالقتل العمد واثنين آخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد أحد المتهمين بالقتل العمد هارب من قبضة العدالة ضمن قاطع المسؤولية على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية وتطويق المكان المحدد في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد".

وبينت أن "كميناً محكماً نصب له وتم اعتقاله وبصحبته اثنان من الأشخاص، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة مع مسدس غير مرخص وأدوات تستخدم للتعاطي، ودراجة نارية، تم إحالتهم اصولياً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".