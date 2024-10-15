اعتقال مدير ناحية في ذي قار بتهمة "قتل عشائري"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، باعتقال مدير ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة اعتقلت مدير ناحية العكيكة، حازم طارق، بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة قتل بأحد النزاعات العشائرية في الناحية قبل نحو عامين".

وبين المصدر، أن "اعتقال طارق جاء لكونه مطلوب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".