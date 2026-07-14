اعتقال مدير عام الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع بتهم فساد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع العراقية على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الاتهامات الموجه للمدير العام تخص البنى التحتية لوزارة الدفاع، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن القوات الأمنية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العاصمة بغداد وعموم المحافظات باشرت منذ 28 حزيران/ يونيو 2026 بحملة واسعة لمكافحة الفساد طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.