اعتقال مدير البيطرة في كركوك ومسؤول فيها بتهم فساد مالي

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الخميس، بأن قوة أمنية نفذت أمراً قضائياً بإلقاء القبض على مدير دائرة البيطرة في المحافظة ومسؤول شعبة البيطرة في ناحية شوان، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التهم الموجهة إلى الموقوفين تتعلق بملفات فساد يجري التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية"، دون الكشف عن طبيعة المخالفات المرتكبة أو حجم الأموال المرتبطة بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن "المتهمين جرى اقتيادهما إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، تمهيداً لعرضهما أمام القضاء لاتخاذ ما يلزم وفق القانون".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة متابعة ملفات الفساد التي تنفذها الجهات الرقابية والأمنية في محافظة كركوك، في إطار ملاحقة المتهمين بقضايا الهدر المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، وإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول القانونية.