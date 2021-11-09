اعتقال مدبرة منزل (اوغندية) طعنت طفلاً ونفسها بسكين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مدبرة منزل اوغندية الجنسية طعنت طفلاً ونفسها بسكين في احدى مناطق العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مدبرة منزل أقدمت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، على طعن طفل برقبته بسكين في منزله بمنطقة المنصور في بغداد، مبينا أنها حاولت الانتحار من خلال طعن نفسها بذات السكين أيضا ما اسفر عن اصابة الطفل والمدبرة بجروح.

وبين المصدر، أن قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الطفل والخادمة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيراً إلى اخضاع المدبرة التي تحمل الجنسية الاوغندية الى التحقيق.