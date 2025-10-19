اعتقال مخمور حاول استهداف جيرانه بـ"رمانة يدوية" شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، باعتقال شخص مخمور حاول تفجير "رمانة" قنبلة يدوية على جيرانه، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخص في حالة سكر شديد يعترض سبيل المارة وبحوزته رمانة يدوية كان ينوي رميها على جيرانه، في حي النصر شرقي العاصمة".

وأضاف أنه "تم تطويق المنطقة واعتقاله وابعاد الرمانة اليدوية من عنده وأثناء تفتيشه ضبط بحوزته (طبر)"، مبينا أنه "تم استدعاء وحدة معالجة القنابل التي بدورها تمكنت من رفع الرمانة دون انفجارها".

وبحسب المصدر، فإنه "اثناء التحقيق الأولي معه اعترف صراحة انه كان ينوي رمي الرمانة على جيرانه بحجة انهم يتحرشون بيناته واعترف ايضا بقيامه سابقا بالتعدي عليهم بأسلوب الضرب"، مبينا "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".