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اعتقال مخالفين ومتعاطي مخدرات.. الاستخبارات تنفذ عملية في ساحة التحرير والبتاوين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-03T09:45:50+0000
اعتقال مخالفين ومتعاطي مخدرات.. الاستخبارات تنفذ عملية في ساحة التحرير والبتاوين وسط بغداد

شفق نيوز/ قامت مفارز تابعة لاستخبارات وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بتفتيش منطقتين وسط بغداد للبحث عن مطلوبين ومخالفين للقانون.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، نفذت عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير والبتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وأضاف البيان؛ إن عملية التفتيش أسفرت عن "القبض على (٧) متهمين ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود كميات من المواد المخدرة داخل خندق التحرير، فضلاً عن القاء القبض على (٦) متهمين مخالفين لتعليمات الامن السياحي الخاصة بشروط الإقامة في أحد فنادق البتاوين".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على امرأة تحمل هوية مزورة ومتهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٦) الى محكمة جنايات كركوك و (٤) احداث متسولين في ساحة التحرير".

وتأتي هذه العملية بعد يومين من فض اعتصام المحتجين في ساحة التحرير الذي دام عاماً كاملاً منذ انطلاق احتجاجات تشرين في العام الماضي.

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