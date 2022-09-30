اعتقال محكوم بالإعدام وتاجر مخدرات في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة واسط، يوم الجمعة، اعتقال محكوم بالإعدام، فيما اطاحت شرطة ميسان، بتاجر مخدرات أثناء قدومه من محافظة النجف.

وذكرت مديرية شرطة واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة إجرام واسط، واصلت جهودها ضمن قاطع مسؤوليتها وألقت القبض على متهم محكوم غيابيا شنقاً حتى الموت، وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

وأوضحت المديرية، أن عملية إلقاء القبض تمت "بعد جمع المعلومات والتحري عن المتهم والاستدلال على محل تواجده في قضاء النعمانية والتوجه إلى المكان المقصود وإلقاء القبض على المتهم".

وفي ميسان، أعلنت مديرية شرطة المحافظة، الإطاحة بأحد تجار المخدرات قادماً من محافظة النجف، في إحدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات العراقي".

وأضافت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "فريق عمل من قبل مديرية المخدرات ومفرزة من جهاز المخابرات العراقي جرى تشكيله بإشراف مدير شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان العميد رحيم علي خلف، ونخبة من قوات الأمن، حيث تم نصب كمين محكم له قرب مطعم الطواحين ضمن الحدود الإدارية لقضاء المجر، عند عودته من ناحية العزير وتكلل بالقاء القبض عليه بالجرم المشهود".

إلى ذلك، أفادت الشرطة الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تحرر مختطف وإلقاء القبض على 5 خاطفين طالبوا بفدية 90 ألف دولار، لقاء اطلاق سراحه، وذلك بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني في منطقة الشعلة ضمن العاصمة بغداد".

وأوضح أن "عملية الخطف تمت الاسبوع الماضي بإستدراج احد المواطنين من مناطق جنوب بغداد حاول خلالها الخاطفين مساومة ذوي المخطوف بدفع مبلغ مالي قدره 90 الف دولار كفدية لإطلاق سراحة".