اعتقال محاسب حكومي "يتاجر" بأموال الدولة في السوق جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال منتسب في دائرة البطاقة الوطنية يستغل الإيرادات المالية للدولة للمتاجرة بها في السوق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، داهمت اليوم مكتب البطاقة الوطنية في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار واعتقلت محاسب الدائرة".

وبين المصدر، ان "التحقيقات بينت ان المحاسب يقوم باستثمار العائدات المالية التي ترد إلى دائرته للمتاجرة بها في السوق، وتم ضبط مبلغ 104 ملايين دينار بحوزته".