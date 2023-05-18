اعتقال مجموعة أشخاص ينتمون لجماعة "القربان" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص ينتمون لجماعة "القربان" الدينية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تابعة للاستخبارات العامة داهمت منازل قيادات تنتمي لجماعة "القربان" بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر، أن القوة الامنية المختصة تمكنت من اعتقال 5 أشخاص ينتمون لهذه الجماعة المنحرفة دينياً، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن العملية وفيما اذا كان بين المعتقلين زعيم الجماعة من عدمه.

وأثارت جماعة تطلق على نفسها القربان في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز في منتصف شهر أيار الجاري، أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي (عليه السلام)، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "أفكار هذه الجماعة أثارت الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار".