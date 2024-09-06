اعتقال مجموعة في بغداد بتهمة اختطاف منتسب أمني وسط مزاعم ابتزاز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة- السبت، بأن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة أفراد بعد حادثة اختطاف واعتداء على منتسب في الشرطة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت عقب ورود معلومات عن وجود منتسب مصاب داخل مستشفى المحمودية ببغداد.

وبحسب إفادة المنتسب، فقد تعرض للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة واقتيد إلى منزلهم في المحمودية حيث تعرض للضرب، وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق أمني للتحقيق، وتمكنت القوات من اعتقال المجموعة المتورطة.

وخلال التحقيق، ادعت المجموعة أن المنتسب كان يبتز امرأة من أقاربهم بصورها الشخصية. وقد تم توقيف جميع الأطراف المتورطة لاستكمال التحقيقات وفق الإجراءات القانونية.