اعتقال مجموعة باكستانيين يحملون ملابس عسكرية بين زوار الأربعينية في بابل

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة الأجهزة الأمنية في بابل، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية الباكستانية بين زوار الأربعينية، وبحوزتهم ملابس عسكرية وأسلحة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية استخبارية نوعية نُفذت من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة بابل، أسفرت عن الإطاحة بمجموعة أجانب من الجنسية الباكستانية كانوا يسيرون وسط جموع الزائرين في منطقة أم نعجة - طريق العلماء - قضاء الكفل.

وأشارت إلى أن العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين مفارز مديرية الأمن والاستخبارات، والأمن الوطني، واستخبارات الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات.

وأكدت أنه "تم إيقاف المشتبه بهم وتدقيق هوياتهم وخلال تفتيش حقائبهم، عُثر على ملابس عسكرية تحمل شعار الحشد الشعبي، كما أظهرت نتائج فحص هواتفهم صوراً توثق حملهم أسلحة متوسطة والتنقل على متن عجلات عسكرية وهم يرتدون الزي العسكري، في دولة أخرى".

وبينت القيادة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود الأمنية لضمان حماية الزائرين وتأمين مساراتهم".