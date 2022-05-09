اعتقال مثيري مشاجرة عشائرية تسببت بمقتل مواطن في ميسان

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من مثيري مشاجرة عشائرية مسلحة، أدت إلى مقتل أحد المواطنين في منطقة نهر سعد التابعة لقضاء علي الغربي، شمالي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد ورود أخبار بوجود المشاجرة، تم تشكيل قوة من قسم شرطة علي الغربي وفوج طوارئ ميسان الخامس وشعبة مكافحة الإجرام، وبالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع".

وأضافت أن "بعد تنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لأماكن تواجد الجناة، تم القبض على المتّهمين من مفتعلي المشاجرة العشائرية والتي وقعت بسبب خلافات حول أرض زراعية".

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بمقتل مواطن، جراء مشاجرة مسلحة نتيجة خلاف على قطعة أرض زراعية في محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة حدثت حول قطعة ارض زراعية، وتطورت إلى استخدام السلاح، ومقتل أحد المواطنين في ناحية نهر سعد ضمن مدينة العمارة"، لافتاً إلى أن "الشرطة طوقت مكان الحادث، وألقت القبض على اثنين من الجناة المتورطين بقتله، بينهم امرأة".