اعتقال متهمَين بحوزتهما 1كغم من الكرستال في ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون مخدرات ذي قار، مساء الخميس، ضبط 1كغم من مادة الكرستال المخدرة، بحوزة اثنين من المتاجرين بها في المحافظة.

وأكدت المديرية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما 1 كيلو غرام تقريبا من مادة الكريستال المخدرة.

وأوضحت أن "المتهمين هما (ك ع ف) تولد 1989 يسكن قضاء الشطرة والمتهم (ح ع ح) تولد 1995 يسكن الناصرية، اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وتم توقيفهما استناداً إلى المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".