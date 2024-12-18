اعتقال متهم ثان بكتابة شعارات داعش على منازل في الانبار

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مراهق متهم بكتابة شعارات تنظيم داعش على جدران بعض المنازل في محافظة الانبار غربي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية وخلال نصب كمين محكم ومتابعة مستمرة ألقت القبض على شخص مواليد العام 2009 متهم بكتابة عبارات داعش على جدران المنازل ضمن حي النسور في الانبار.

ويعتبر هذا ثاني متهم تقبض عليه القوات الامنية خلال 24 ساعة اذ سبقه شخص اخر متهم بارتكاب نفس الفعلة.