اعتقال متهم بقتل ابن عمه وعصابة تسرق محتويات السيارات في محافظتين (فيديو)

شفق نيوز- واسط/ النجف

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم السبت، القبض على متهم بقتل ابن عمه وعصابة سرقت نحو 80 ألف دولار وذلك خلال عمليتين منفصلتين بمحافظتي واسط والنجف.

ففي واسط، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز أن "في قبضة شرطة واسط متهم قتل ابن عمه بسلاح ناري داخل منزله نتيجة خلاف عائلي في قضاء الصويرة".

وإلى النجف، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، إن "مفارز شعبة مكافحة السلام التابعة لقسم مكافحة إجرام النجف في شرطة المحافظة، أطاحت بعصابة تقوم بكسر زجاج العجلات وسرقة محتوياتها، بعد متابعة دقيقة وجهد مكثف".

وأرفقت شرطة النجف البيان بفيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، يروي تفاصيل العملية واعترافات المتهمين، فيما أشار أحد الضباط المتحدثين إلى أن العصابة سرقت نحو 80 ألف دولار من سيارة مركونة بعد كسر زجاجها.