اعتقال متهم بـ"القتل العمد" في بغداد وتاجر مخدرات بالبصرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الخميس، اعتقال متهم "بالقتل العمد" في منطقة حي الجهاد بظرف وقت قياسي، فيما أكدت وزارة الداخلية اعتقال تاجر مخدرات في البصرة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات أفادت بوجود مشاجرة واطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الالية شرطة اتحادية، والانتقال الى مكان الحادث وتطويقه وتبين وجود مشاجرة بالاسلحة وقتل شخص أحد أطراف الشجار نتيجة اطلاق نار بسبب خلافات عائلية".

وأضافت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم كشف موقع الجاني والقاء القبض عليه في منطقة حي الجهاد وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

إلى ذلك، أوضح بيان لوزارة الداخلي، أن "تنسيقاً دولياً مكّن مديرية شؤون مخدرات البصرة، من ضبط (7) كغم من مادة الكريستال المخدرة، أخفيت في شحنة أثاث بطريقة مبتكرة، كما اعتقلت المتاجر بها في المحافظة".