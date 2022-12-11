اعتقال متهم بسرقة 60 مليون دينار من شركة أجنبية قرب مصفى كربلاء

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، القبض على متهم بسرقة 60 مليون دينار، من شركة أجنبية عاملة قرب مصفى كربلاء النفطي.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "‎قسم مكافحة الإجرام أخبر بحصول حالة سرقة، وعلى إثرها شكل فريق عمل وجمع المعلومات الكافية بهدف إيصال السارق الى العدالة".

وأضافت أن "بعد جهود أمنية متميزة لقسم مكافحة الإجرام، تبين أن السارق قام بسرقة مبلغ ستين مليون دينار من إحدى الشركات الأجنبية قرب مصفى كربلاء النفطي".

وأشارت القيادة، إلى أن "الجهود أثمرت وخلال وقت قياسي، عن القبض على المتهم وضبط بحوزته مبلغ عشرة ملايين دينار واعترف صراحة بقيامه بسرقة الشركة المذكورة، وتمت إحالته على القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".