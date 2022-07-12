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اعتقال متهم بجريمة "قتل" واثنين من مطلقي العيارات النارية في بغداد وكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-07-12T11:09:17+0000
اعتقال متهم بجريمة "قتل" واثنين من مطلقي العيارات النارية في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد الجناة بعد ارتكابه جريمة قتل أثناء مشاجرة، واثنين آخرين بإطلاق العيارات النارية في بغداد وكركوك.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية/ شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت، من إلقاء القبض على أحد الجناة بعد قيامه بقتل مواطن خلال مشاجرة في منطقة (الصابيات)، شمالي بغداد، حيث تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مشترك والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات أدت إلى القبض على المتهم الجاني وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف السلاح المستخدم بالجريمة".

وأضاف البيان أنه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، تمكنت قوة من اللواء ذاته بعملية اخرى مسنودة بالجهد الاستخباري، وعن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، من إلقاء القبض على متهم بعد قيامه بإطلاق النار أثناء مشاجرة في منطقة (الغزالية)، وضبط بحوزته مسدس".

وفي ذات السياق ألقت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، "القبض على احد المتهمين بعد قيامه بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات ضمن إحدى القرى في ناحية الرياض بكركوك ، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف"، مبينا انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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