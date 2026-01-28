اعتقال متهم بالقتل في السليمانية وإنقاذ شاب من الانتحار ببابل

شفق نيوز- السليمانية/ بابل

أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان (الأسايش)، يوم الأربعاء، القبض على متهم بالقتل في محافظة السليمانية، فيما تمكنت شرطة محافظة بابل من إنقاذ شاب كان يحاول الانتحار "لسوء حالته النفسية".

وذكرت (الأسايش)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المواطن "زياد محمد" قُتل أمس الثلاثاء في ناحية بيرمكرون، وأظهرت التحقيقات أن الجريمة نُفذت باستخدام سلاح نوع مسدس بقصد الاستيلاء على مبلغ مالي، وكان المتهم يخطط للفرار إلى خارج إقليم كوردستان بعد ارتكاب الجريمة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على المتهم بالقتل، وهو المدعو (ه، ف، أ) من مواليد 2006، وذلك في ناحية جمجمال، وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ومن السليمانية إلى بابل، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ شاب كان يحاول الانتحار ضمن شط الحلة – مركز المحافظة (منطقة الكورنيش)، وذلك بعد استجابة سريعة ويقظة عالية من قبل المنتسبين.

وأشارت إلى نقل الشاب إلى القسم وتسليمه أصولياً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، حيث تبين أن سبب الحادث يعود إلى "سوء حالته النفسية".