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اعتقال متهم باستهداف مقر الحلبوسي في الانبار

Category: أمـن

Date: 2022-02-19T11:16:48+0000
اعتقال متهم باستهداف مقر الحلبوسي في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت متهماً باستهداف مقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في محافظة الانبار غربي العراق.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية اعتقلت احد الاشخاص المتهمين باستهداف مقر رئيس حركة "تقدم" في هيت يوم امس، مشيراً إلى أن التحقيقات معه مستمرة حتى الان

ومساء امس الجمعة، أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم على مقر حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين ألقوا رمانة يدوية على مقر حزب تقدم في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وكانت مقرات حزب تقدم والحزب الديمقراطي الكوردستاني عرضة لهجمات متكررة قبل عدة أسابيع في بغداد والأنبار وكركوك.

والحزبان حليفان رئيسيان لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما تعترض عليه قوى الاطار التنسيقي التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة بتشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات قليلة من اتهام الحلبوسي ما وصفها بـ"إرادات غير منضبطة" بمحاولة كسر هيبة الدولة.

وقال الحلبوسي في تغريدة، "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاکم وقوة القانون".

وأضاف، "اليوم تظهر إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين، ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيدا عن العنف. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

وفي وقت سابق امس الجمعة، هدد الصدر، بعدم السكوت على من يهدد الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية.

وقال الصدر في تغريدة غاضبة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ابتدأها بـ"بيت شعري شعبي"، "موش أنا بالموت أتهدد.. شيخوفه الي يقلد محمد".

 

 

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