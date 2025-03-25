اعتقال متهمين بممارسة السحر والشعوذة في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الاعلى العراقي، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين بممارسة أعمال السحر والشعوذة في عدة محافظات.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه "في إطار جهود القضاء والاجهزة الامنية المتخصصة بمكافحة الظواهر المنحرفة ألقي القبض على عدد من المتهمين بجريمة ممارسة السحر والشعوذة في عدد من محافظات العراق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتورطين بها".

وحذر القضاء العراقي في بيانه، المواطنين من مراجعة الأماكن التي تتخذ محلا لممارسة أعمال السحر والشعوذة كون أصحابها يمارسون اعمال غير اخلاقية تستغل بابتزاز الضحايا الأبرياء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

وتحرم الأديان السماوية كافة والثلاثة الرئيسية منها وهي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة كما نصت على ذلك كتبهم السماوية (القران، والانجيل، والتوراة)، والنصوص الدينية، وتتوعد الساحر بأشد أنواع الوعيد، وإن مصير السحرة سيكون نار جهنم يوم القيامة لا محالة.