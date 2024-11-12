اعتقال متهمين بينهم محكوم بالإعدام ومزور في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم محكوم بالإعدام في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية القت القبض على احد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالاعدام وفق احكام المادة 406 (قتل عمد لأمرأة ضمن منطقة الامين)"، مشيراً الى "القبض عليه وايداعه التوقيف كإجراء اصولي".

وفي السياق، لفت المصدر إلى أن "قوة امنية القت القبض على موظف في احد المصارف الاهلية حيث يقوم بالتردد على مراكز الشرطة لغرض تكفيل المتهمين مقابل مبالغ مالية ليتسنى لهم الهروب خارج البلاد خاصة المتهمين المكفلين بدعاوى الصكوك مستغلا وظيفته"، مؤكداً "القبض عليه في احد المناطق التابعة لجانب الرصافة".

وفي سياق متصل، ألقت مديرية الهويات وإجازات السلاح القبض على متهم بقضايا تزوير خلال مراجعته للمديرية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الهويات وإجازات السلاح في وزارة الداخلية، القت القبض على متهم لدى تدقيق اسماء المتقدمين للحصول اجازة حيازة وحمل السلاح الناري".

وتمت عملية القاء القبض على المتهم بحسب البيان "بالتعاون مع مفرزة الاستخبارات خلال مراجعته مقر المديرية ، وقد تبين انه مطلوب وفق احكام الماده(295) تزوير من قانون العقوبات العراقي الى احدى مراكز الشرطة في جانب الرصافة من بغداد، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".