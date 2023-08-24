اعتقال متهمين بقتل سائق (تك تك) في كمين محكم شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال متهمين اثنين بعملية قتل سائق (تك تك) بكمين "محكم" في منطقة التاجي، شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أشخاصاً مجهولي الهوية أقدموا، اليوم، على قتل مدني يعمل سائق أجرة (تك تك) بآلة حادة في منطقة الرقبة بعد استئجاره لغرض التنقل من مكان إلى آخر ضمن منطقة أم عظام في التاجي، شمالي بغداد".

وأضاف المصدر انه "تم تشكيل فريق عمل ومتابعة كاميرات المراقبة وتم نصب كمين محكم والقبض على شخصين متهمين بعملية القتل".