اعتقال متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات وضبط أسلحة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، من بينها إرهابية وترويج المواد المخدرة، فضلا عن ضبط أسلحة غير مرخصة في جانبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة ماتبقى من العناصر الارهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة السادسة، السابعة عشر والأولى، الثانية، الخامسة شرطة اتحادية ولواء المغاوير وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالارهاب".

وأضاف "ومن بين المعتقلين، متهم أقدم على حرق إحدى الدور السكنية، وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين بينهم إمرأة".

وتابعت "كما تم الاستيلاء على أسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق السعادة، الشعب، حي اور، أم الكبر والغزلان، الدسيم، النهروان، الغزالية، حي العامل، قضاء المحمودية، الحلابسة/ أبي غريب، مجمع القعقاع، الطارمية بجانبي الكرخ والرصافة".