اعتقال متهمين بالمشاركة في قتل شرطيين باشتباكات مع تجار مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، بالقاء القبض على متهمين اثنين اشتراكا بإطلاق النار على القوات الامنية اثناء عملية أمنية ضد تجار المخدرات في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة خاصة تابعة لها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة المثنى، مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب عن حادثة اطلاق النار على القوات الامنية بتاريخ 2023/1/12 اثناء عملية أمنية ضد تجار المخدرات في المحافظة.

ووفقا للبيان فإن المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات باشتراكهما باطلاق النار على القوة المنفذة للواجب والفرار اثناء العملية التي أسفرت عن مقتل منتسبين اثنين وإصابة آخرين.