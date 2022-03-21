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اعتقال متهمين افتتحا "موقفي سيارات" وهميين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-21T17:02:50+0000
اعتقال متهمين افتتحا "موقفي سيارات" وهميين في بغداد

 

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، اعتقال متهمين اثنين اقدما على فتح موقفين "كَراج" لوقوف العجلات ضمن الطرق العامة بلا موافقات امنية في بغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز فوج طوارىء الثاني التابع الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين ضمن قاطع مسؤولية الفوج اقدم كل منهما على فتح كراج لوقوف العجلات ضمن الطريق العام لقاء استحصال مبالغ مالية من المواطنين كأجرة لوقوف عجلاتهم".

وأضاف البيان "تم اصطحاب المتهمين إلى مركز الشرطة ومعهم الوصولات الوهمية التي يقومان بتزويد المواطنين بها واخذ مبالغ مالية منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا وفق القانون".

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