اعتقال متهمين اثنين سرقا 200 مليون دينار بعملية سطو مسلح على شركة صرافة ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، اعتقال متهمين اثنين بعد سرقتهما مبلغ بقيمة 200 مليون دينار، من شركة صرافة في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكافحة إجرام بغداد سجلت حادث سرقة إحدى شركات الصيرفة الواقعة ضمن منطقة حي الخضراء، من خلال قيام عصابة مسلحة باقتحام الشركة وسرقة مبلغ مالي من عملات أجنبية متعددة قيمتها (200) مليون دينار عراقي، بعد ان تم تقييد صاحب وعامل الشركة من قبل متهمين اثنين والهروب داخل الأزقة في عدد من المناطق السكنية".

وأضاف ميري، أن "مديرية مكافحة إجرام بغداد، شرعت بتشكيل فريق عمل مختص، وتمكنت بعد جمع المعلومات من إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي اعترف بارتكابه السرقة بالاشتراك مع متهم آخر هرب إلى محافظة واسط".

وأوضح أن عملية اعتقال المتهم الآخر، تمت بعد أن توجهت قوة إلى المكان الذي يختبئ فيه، وألقت القبض عليه وضبطت السلاح المستخدم والمبالغ المسروقة وكل ما له مساس بالجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل".