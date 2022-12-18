اعتقال متعاطين وضبط مواد مخدرة داخل دار منتسب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال متعاطين وضبط مواد مخدرة داخل دار منتسب أمني في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت منتسباً منسوباً الى مكافحة اجرام الكرخ ضبط داخل داره مواد مخدرة تقدر بربع كيلو من مادة الكرستال مع بايبات وميزان خلال عملية تفتيش ضمن منطقة الوزيرية".

واشار المصدر الى "القبض على ثلاثة اشخاص بينهم فتاة تولد 1999 يتعاطون المواد المخدرة ضمن منطقة عرب جبور في الدورة"، مشيراً الى انه "تم ضبط 8 امبولات بداخلها مواد مخدرة مع 2 غرام من مادة الكرستال".

ولفت الى ان "عملية القبض تمت من قبل نجدة بغداد/ الكرخ".