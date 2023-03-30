اعتقال متسلل بحوزته 7 كغم من المخدرات أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال متسلل بحوزته 7 كغم من المخدرات في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل في قوات الحدود وشعبة استخبارات الآمرية، تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال تقدر بـ 7 كيلو غرام، مع مبلغ مالي، في مدينة الفاو بمحافظة البصرة.

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".