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اعتقال متسللين عبر الشريط الحدودي "العراقي - الإيراني" وضبط اسلحة واعتدة

Category: أمـن

Date: 2022-08-22T20:10:14+0000
اعتقال متسللين عبر الشريط الحدودي "العراقي - الإيراني" وضبط اسلحة واعتدة

شفق نيوز/ أعلن حرس الحدود العراقي يوم الاثنين، احباط محاولة تسلل عبر الحدود العراقية - الإيرانية، قام بها عدد من الأشخاص.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "لواء حرس الحدود العاشر (المنطقة الثالثة) تمكن خلال اليوميين الماضيين، من إلقاء القبض على (17) شخصاً من جنسيات اجنبية مختلفة، حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية".

واضاف البيان؛ "كما تمكنت مفارز اللواء، من ضبط سلاح نوع كلاشينكوف عدد (4) وعتاد خفيف (300) إطلاقة".

وأشار إلى أن هذه العمليات تمت "بالاستناد على معلومات دقيقة ومن خلال كمائن محكمة لمنع اي محاولة للتسلل او التهريب، ضمن الشريط الحدودي الفاصل بين الجانبين الايراني والعراقي ، من الجهة الشرقية لمحافظة ميسان" .

ولفت إلى أنه "جرى تسليم جميع الحالات أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".

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