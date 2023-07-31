اعتقال متسللين أجانب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، اعتقال 4 متسللين أجانب في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الأول ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من القاء القبض على (4) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، من دون ان يكشف البيان عن جنسية المتسللين او سبب التسلل.