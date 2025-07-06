اعتقال متحدث باسم "جيش الحق".. هدد الحكومة والأحزاب في العراق

شفق نيوز – النجف

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، متحدثاً باسم جماعة "جيش الحق" في محافظة النجف، بعد ظهورها بمقطع فيديو تهدد الحكومة وأحزاب السلطة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإجرام بمدينة النجف، قدمت عصر اليوم، على اعتقال المتحدث باسم انصار (جيش الحق)".

وأوضح المصدر، أن "جماعة جيش الحق ظهرت بفيديو تتحدث فيه عن بلوغ عدد أعضائها أكثر من ألف، وأن هدفها (نصرة المظلومين) في النجف، ضد الحكومة والأحزاب".