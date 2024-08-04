اعتقال متاجريّن بالمخدرات وضبط بحوزتهما "مليون" حبة مخدرة في الأنبار

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متاجريّن اثنين بالمخدرات وتضبط بحوزتهما (مليون) حبة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة في محافظة الأنبار غربي البلاد .

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بجهد أمني و بعملية نوعية تم إلقاء القبض على متاجريّن بالمواد المخدرة في الأنبار بالجرم المشهود بحوزتهما (مليون) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضاف البيان أنه بقرار قضائي تم ايداعهما التوقيف لينالا جزاءهما العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.