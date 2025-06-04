اعتقال متاجري مخدرات وعملة مزورة ببغداد والبصرة وإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على عصابة لترويج المخدرات شمالي العاصمة بغداد، وضبط مسافرة أجنبية بحوزتها مادة "الكريستال" المخدرة في البصرة، فيما تمكنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان من الإطاحة بمتهمين اثنين بالمتاجرة بالمواد المخدرة مع ضبط كيلوغرامين من المخدرات، واعتقال خمسة أشخاص بتهمة ترويج العملة المزورة.

وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية العاملة في قاطع منطقة الشعب ببغداد، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن الإطاحة بعصابة متخصصة بترويج المخدرات".

وأوضحت أن "هذه العملية جاءت بعد تحريات استخباراتية مكثفة وتخطيط محكم، حيث تم نصب كمين للعصابة المكونة من شخصين، وضبط بحوزتهم 60 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، و3 أجهزة ميزان إلكترونية، و3 أدوات تعاطي (بايب)، وقنينة غاز صغيرة".

وأشارت إلى "إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، الأربعاء، بأن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، ضبط بحوزتها مادة الكريستال المخدرة مخبأة بطريقة احترافية، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وأوضح في بيان ورد للوكالة، أن "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ بالاشتراك مع الدوائر الساندة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها".

إقليم كوردستان

وفي إقليم كوردستان، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في جهاز أسايش (أمن) إقليم كوردستان، القبض على اثنين من تجار المخدرات، وضبط كيلوغرامين من مخدر الكريستال، وسلاحاً غير مرخص، وسيارتين لنقل المخدرات.

وأضافت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم احتجاز المتهمين بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وما يزال التحقيق في قضيتيهما مستمراً.

ولم يفصح البيان عن هوية المتهمين ولا عن مكان القاء القبض عليهما.

هذا، وأعلنت مديرية (أسايش) إدارة سوران المستقلة في أربيل، الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين بعد قيامهم بترويج عملات مزورة من فئات 25 ألفاً و50 ألف دينار عراقي، و100 دولار أمريكي في الأسواق المحلية.

وأضافت في بيان ورد للوكالة، أن جميع المتهمين تم توقيفهم وفقاً للمادة 271 من قانون العقوبات العراقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.