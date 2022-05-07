اعتقال متاجرين بالمخدرات ومزور عملة "متلبسين" شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال أربعة أشخاص متهمين بتجارة المخدرات وتزوير العملة في عمليتين منفصلتين نفذتها قطعاتها في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقالت مديرية إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قطعات اللواء الـ(42) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت، وبعد ورود معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على ثلاث متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال تقدر بـ(٩٠٠) غرام مع اجهزة تعاطيها وبيعها ضمن قطاع (٢٣ ، ٥٥) بمدينة الصدر".

وأضاف البيان أن "قطعات اللواء ذاته تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالتزوير ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره (٥٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي مزور بالاضافة الى طابعة تستخدم لتزوير العملة جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني وتم اعتقاله بالجرم المشهود ضمن قطاع (٥٧) شرقي العاصمة بغداد"، مبيناً انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".