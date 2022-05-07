سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال متاجرين بالمخدرات ومزور عملة "متلبسين" شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T10:23:46+0000
اعتقال متاجرين بالمخدرات ومزور عملة "متلبسين" شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال أربعة أشخاص متهمين بتجارة المخدرات وتزوير العملة في عمليتين منفصلتين نفذتها قطعاتها في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقالت مديرية إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قطعات اللواء الـ(42) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت، وبعد ورود معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على ثلاث متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال تقدر بـ(٩٠٠) غرام مع اجهزة تعاطيها وبيعها ضمن قطاع (٢٣ ، ٥٥) بمدينة الصدر".

وأضاف البيان أن "قطعات اللواء ذاته تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالتزوير ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره (٥٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي مزور بالاضافة الى طابعة تستخدم لتزوير العملة جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني وتم اعتقاله بالجرم المشهود ضمن قطاع (٥٧) شرقي العاصمة بغداد"، مبيناً انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

related

في آذار الماضي.. إعتقال 9 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو غرام من "الكريستال" ورمانات يدوية

Date: 2022-04-01 18:08:33
في آذار الماضي.. إعتقال 9 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو غرام من "الكريستال" ورمانات يدوية

عمليات بغداد تعلن مقتل انتحاري بعملية استخبارية

Date: 2021-11-09 06:16:47
عمليات بغداد تعلن مقتل انتحاري بعملية استخبارية

بعملية مشتركة.. اعتقال متاجرين بالمخدرات متلبسين في الرمادي

Date: 2022-04-25 16:44:33
بعملية مشتركة.. اعتقال متاجرين بالمخدرات متلبسين في الرمادي

الثانية خلال 10 أيام.. تدمير "مضافة متنقلة" على تخوم بغداد

Date: 2021-12-16 20:04:33
الثانية خلال 10 أيام.. تدمير "مضافة متنقلة" على تخوم بغداد

عمليات بغداد تعتقل عصابة لتجارة المخدرات بحوزتها 10 كغم من الكريستال

Date: 2022-01-05 07:34:31
عمليات بغداد تعتقل عصابة لتجارة المخدرات بحوزتها 10 كغم من الكريستال

عمليات بغداد تكشف خطتها ليوم "ذكرى الاغتيال": نشهد تطوراً كبيراً

Date: 2021-01-02 20:24:52
عمليات بغداد تكشف خطتها ليوم "ذكرى الاغتيال": نشهد تطوراً كبيراً

بمشاركة 3 أجهزة أمنية.. اعتقال شقيق أبرز قيادات داعش في بغداد

Date: 2022-03-12 08:30:48
بمشاركة 3 أجهزة أمنية.. اعتقال شقيق أبرز قيادات داعش في بغداد

أمر وزاري بتعيين مسؤول أمني جديد في قيادة عمليات بغداد

Date: 2021-01-22 16:43:56
أمر وزاري بتعيين مسؤول أمني جديد في قيادة عمليات بغداد