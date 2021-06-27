اعتقال "مبتز إلكتروني" ومصرع طفل وشخصين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظتي الديوانية وذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باعتقال "مبتز إلكتروني"، ومصرع ثلاثة أشخاص بينهم "طفل" بحوادث أمنية بمناطق متفرقة من المحافظتين.

وذكر مصدر أمني في الديوانية، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال مبتز الكتروني من اهالي المحافظة بعد عملية وكمين محكمين"، لافتاً إلى أن "المعتقل حاول ابتزاز فتاة من اهالي ذي قار".

وبين المصدر، أن "عملية الاعتقال استندت لإحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وهذه الحالة الثانية يتمكن فيها فريق من الامن الوطني من الاطاحة بمبتز إلكتروني بعدما اعتقل قبل أيام شخصاً ابتز فتاة إلكترونياً وتسبب بطلاقها.

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني بوفاة ثلاثة أشخاص أحدهم طفل بحوادث أمنية متفرقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات لقي مصرعه أثناء سقوطه داخل (غسالة الملابس) في منزله الواقع بمنطقة الحي العسكري بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن " شاباً يبلغ من العمر 16 عاماً لقي مصرعه أثناء انقلاب عجلة يقودها نوع ستاركس بناحية الكرمة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، أن "امرأة في الثلاثينات من عمرها لقيت مصرعها أثناء احتراق منزلها بناحية البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة ".