اعتقال "مبتزة" ومقتحم صيدلية وساحر ومنتحل صفة طبيب في 4 محافظات (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ البصرة/ ديالى/ الأنبار

أعلنت الأجهزة الأمنية والصحية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على متهم اقتحم صيدلية لطلب أدوية مخدرة ومهدئة دون وصفة طبية، وآخر يمارس أعمال السحر والشعوذة، وامرأة أثناء ابتزازها أحد المواطنين، فضلاً عن منتحل صفة طبيب أسنان، وذلك في عمليات ضبط منفصلة شهدتها محافظات بغداد والبصرة وديالى والأنبار.

ففي العاصمة، ذكرت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قاطع نجدة الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم اقتحم إحدى الصيدليات محاولاً الحصول على أدوية مخدرة ومهدئة دون وصفة طبية، حيث قام بالاعتداء على كادر الصيدلية وإثارة حالة من الفوضى داخل المكان".

وأشارت شرطة بغداد إلى أن "دوريات النجدة توجهت إلى محل الحادث فور الإبلاغ عنه، وجرى التعامل الفوري مع الموقف والسيطرة على المتهم وفق السياقات القانونية، دون تسجيل أية إصابات تُذكر"، مرفقة البيان بفيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.

وإلى الأنبار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن مركز شرطة الملعب من "إلقاء القبض على المتهم (م. ع. ش) الذي يمارس أعمال السحر والشعوذة، حيث تم ضبط مواد بحوزته تستخدم في هذه الأعمال".

وأوضحت شرطة الأنبار، أن "توقيف المتهم تم وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وقد دونت أقواله ابتدائياً، حيث اعترف صراحة بالتهم المنسوبة إليه".

أما في ديالى، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلقاء القبض على امرأة متورطة بجريمة ابتزاز مالي بحق أحد المواطنين في منطقة التحرير، وذلك بعد متابعة لرقم هاتف المبتزة، ونصب كمين محكم أسفر عن القبض عليها بالجرم المشهود أثناء تسلمها مبالغ مالية من الضحية".

وأكدت شرطة ديالى "ضبط المبالغ المالية مع المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون".

وأخيراً في البصرة، حيث أعلنت دائرة صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضبط مواطن ينتحل صفة طبيب أسنان حوّل استقبال منزله في قضاء أبي الخصيب إلى عيادة طبية لقلع الأسنان وإجراء الحشوات"، مرفقة البيان بفيديو يكشف تفاصيل عملية الضبط تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.