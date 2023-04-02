اعتقال لص يستخدم "التنويم المغناطيسي" للسرقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال لص يستخدم "التنويم المغناطيسي" لسرقة المحال التجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية من مكافحة اجرام منطقة الدورة القت القبض على سارق يستخدم إسلوب التنويم المغناطيسي في بعض سرقات المحال التجارية"، مبينا أن "عملية القبض تمت في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وبين المصدر، أن المتهم "قام بسرقة اكثر من 12 محلا بمناطق متفرقة من بغداد، وبالأخص حي الجامعة"، مشيرا الى "اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة".