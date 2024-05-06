اعتقال أكثر من 120 شخصاً في العاصمة العراقية "غالبيتهم أجانب"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، بتنفيذ عمليات اعتقال طالت العشرات من الأشخاص غالبيتهم من الأجانب وفق تهم مختلفة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية نفذت عملية تفتيش ضمن منطقة المهدية في الدورة، اسفرت عن القبض على 48 مطلوبا بتهم مختلفة، مشيرا الى اعتقال في ذات العملية 72 شخصا يحملون جنسيات عربية واجنبية مخالفين لشروط الاقامة.

إلى ذلك أعلنت الشرطة الاتحادية، القبض على 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال عمليات امنية في بغداد.

وبينت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري والقطعات الملحقة اسفرت عن إلقاء القبض على 4 متهمين بمواد قانونية ( تزوير ، تعاطي مخدرات) في مناطق (حي الرسالة ، البو عيثة) في العاصمة بغداد وعدد من مناطق محافظة بابل.

وأكدت أن اللواء الآلي الاول ووحداته بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات والوكالات الامنية والساندة ضمن قاطع المسؤولية مستمر بتنفيذ واجب التفتيش في منطقة (سويب) الذي أسفر عن القبض على مخالفين لشروط الاقامة 2 ، ضبط 4 بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، 13 مخزن عتاد ، 30 اطلاقة ، مواد اخرى)، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصوليا إلى الجهات المختصة.