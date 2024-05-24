بينهم أطفال .. اعتقال أكثر من 100 متسول أجنبي وتفكيك شبكة للدعارة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على أكثر من 100 شخص يحملون الجنسية الأجنبية بينهم عشرات الأطفال يمارسون التسول في حين تم تفكيك شبكة للدعارة وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في عملية أمنية دقيقة نفذتها مفاصل قيادة شرطة بغداد الرصافة في عدد من الفنادق بمنطقة الكرادة، تم القبض على (118) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية تمارس التسول بينهم (41) طفلاً.

وأضاف أنه تم تفكيك شبكة للدعارة مكونة من (5) متهمين.

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية شرعت مؤخرا في تنفيذ حملات أمنية استهدفت مناطق في العاصمة بغداد تنشط بها عصابات الاتجار بالمخدرات والبشر والجريمة المنظمة اضافة الى شبكات الدعارة، وأبرزها منطقة "البتاوين"، حيث أسفرت تلك العمليات عن اعتقال عشرات المتهمين والمطلوبين.