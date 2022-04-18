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اعتقال قيادي في (داعش) ينقل الأموال لعناصر التنظيم بين العراق ودولة مجاورة

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T16:45:55+0000
اعتقال قيادي في (داعش) ينقل الأموال لعناصر التنظيم بين العراق ودولة مجاورة

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الاثنين، اعتقال قيادي في (داعش) مسؤول عن نقل الأموال بين العراق واحدى دول الجوار، فيما فككت عبوة ناسفة كان يحاول استهداف المواطنين بها في شهر مضان.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع نينوى".

وأضافت الخلية أن "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بنقل الأموال الى عناصر عصابات داعش بين العراق واحدى دول الجوار، وكذلك وجود عبوة ناسفة داخل منزله كان في نيته استهداف القوات الامنية والمواطنين وتعكير أجواء شهر رمضان المبارك".

وتابع البيان أنه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى وبدلالة الإرهابي تم تفتيش المنزل وضبط العبوة التي كانت معدة للتفجير، فضلا عن كونه من أسرة إرهابية ولدية اربعة من اخوانه مؤشرة مطلوبيتهم ضمن عناصر عصابات داعش"، مبينا انه "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

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