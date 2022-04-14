اعتقال قيادي صرخي وآخر حاول حرق مسجد وإرهابي في بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم قيادي ينتمي للحركة الصرخية ومتهم قام بحرق عجلات المواطنين واخرين بالدكة العشائرية وحجز (429) دراجة نارية وتكتك ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة العراقية.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، أن قطعات الفرق ( المشاة الحادية عشرة، الأولى والثانية شرطة اتحادية، المفارز المشتركة ) تمكنت من القاء القبض على (33) متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة هم اطراف نزاع عشائري في منطقة "الحرية" ومتهم اخر قام بحرق عجلتين في منطقة "باب الشيخ" بعد رصده بكاميرات المراقبة، ومتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته (٦٠٠) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع جهاز تعاطي ومسدس عدد (١) وبالجرم المشهود في منطقة سبع البور وامرأة متهمة وفق المادة (289/جرائم التزوير).

وأشار البيان إلى اعتقال قيادي ينتمى "للحركة الصرخية" في منطقة النهروان بجانب الرصافة، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بندقية، رشاش BKC، ستة مسدسات، وثمانية رمانات هجومية) مع كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها.

وحجز (429) دراجة نارية وتكتك ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وتابع البيان انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

في غضون ذلك قال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن قوة من شرطة بغداد القت القبض على شخص كان ينوي حرق احد الجوامع ضمن منطقة حي العامل.

وفي الأيام القلائل الماضية وخلال صلاة الجمعة دعا خطباء صرخيون إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله مما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليقدم العشرات من الأشخاص على مهاجمة مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي واعتقال العشرات منهم من قبل الاجهزة الامنية بتهمة التطرف الديني واثارة الفتن.

إلى ذلك تمكنت المعاونية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي وبعملية نوعية خاصة من الإطاحة بأحد عناصر داعش في بغداد.

وجاء ذلك نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد و بعملية نوعية خاصة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على احد افراد عصابات داعش الارهابي ولاية الجنوب / قاطع عسكر الجنوب / قسم ناقل، وفقا لبيان صادر عن الحشد.

ونوه البيان إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة ١/٤ إرهاب.