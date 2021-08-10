اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على احد قيادات تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مفارز الشؤون الداخلية في نينوى ، وبعد أن توفرت معلومــــات حـــــول وجود إرهابي المدعو (س.ع.ن .ع ) والذي كان منتمي الى التنظيم أثناء فترة سيطرتهم على مدينة الموصل وبعد التحري وجمع المعلومات والحصول على صورة فوتوغرافية للمتهم برفقة مجموعة من عناصر داعش ويحملون اسلحة متنوعة.

ووفقا للبيان فإنه بناء على تلك المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية، وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه، موضحا أنه جرى تدوين اقوال المتهم الذي اعترف أن لديه شـقيق يدعى ( ع.ع.س) وهو من قيادي في داعش تم قتلة من قبل القوات الامنية وان لديه أيضا خمسة من أبناء عمومته وهم من القادة المعروفين لدى التنظيم تم قتل بعضهم والقبض والحكم على البعض الآخر.

ونوه البيان إلى أن الموضوع عُرض على قاضي تحقيق الشؤون وقرر توقيف المتهم وفق المادة (4/1 ارهاب).