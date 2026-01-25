اعتقال قيادي بارز في "داعش" بتنسيق أمني بين صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ اعتقال متهم في وقت سابق من قبل الأمن العراقي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأحد، باعتقال قيادي بارز في "داعش" كان يشغل منصب مسؤول ما يسمى بـ"بيت المال" في المحافظة خلال فترة سيطرة التنظيم، وذلك بعد تعقبه وإلقاء القبض عليه داخل محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة، وبالتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكنت من إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش يُدعى (ا. ف. ح)، كان يشغل منصب مسؤول بيت المال في مدينة تكريت عام 2014".

وأضاف أن "عملية الاعتقال نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث جرى تعقبه وإلقاء القبض عليه داخل محافظة ديالى"، مبيناً أن "المتهم يخضع حالياً للاحتجاز والتحقيق من قبل الجهات المختصة".

وأشار المصدر إلى أن "المعتقل صادر بحقه عدد من مذكرات القبض الصادرة عن محكمة تكريت، وهو متورط بقضايا إرهابية وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكد أن "هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة".