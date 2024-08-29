اعتقال قطّاع طرق شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال ثمانية أشخاص قطّاع طرق مخمورين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جاءت استجابةً لشكاوى واردة من سكان منطقتي البلديات والمشتل حول قيام بعض الأفراد بأعمال مخالفة للنظام العام ويتناولون المشروبات الكحولية في الحدائق العامة وقطع الطريق على المارة.

وأضاف أن قوة خاصة قامت بتنفيذ العملية وتمكنت من إلقاء القبض على المخالفين، تم نقلهم إلى مركز شرطة الملعب لاتخاذ الإجراءات القانونية.