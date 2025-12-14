اعتقال قتلة ولصوص ذهب و"مشعوذ" في 3 محافظات

شفق نيوز- ميسان/ واسط/ نينوى

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، القبض على متهمين بجريمة قتل على طريق الموصل – أربيل، وكشف جريمة سرقة 5 كغم من الذهب والقبض على الجناة، فضلاً عن اعتقال متهم بممارسة "السحر والشعوذة"، وذلك في عمليات منفصلة شهدتها محافظات واسط وميسان ونينوى.

وذكرت قيادة شرطة محافظة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة الكرامة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل على الشارع العام (الموصل – أربيل) بدافع ثأر عشائري".

وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت العجلة المستخدمة في الجريمة، إلى جانب سلاح الجريمة من نوع بندقية كلاشنكوف نصف أخمص مع مخزنين اثنين، فضلاً عن ظروف فارغة عُثر عليها داخل العجلة".

وأشارت إلى "تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وتوقيفهما وفق أحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات العراقي".

وكان مصدر أمني في نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بوقوع جريمة قتل مواطن في منطقة كوكجلي شرقي الموصل، قبل أن تعلن قيادة الشرطة لاحقاً تفاصيل إلقاء القبض على الجناة.

ومن نينوى إلى ميسان، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من الإطاحة بمتهمين اثنين أقدما على سرقة طالت (خمسة كغم مصوغات ذهبية) من منزل أحد المواطنين، بعد ساعات قليلة من وقوع حادث السرقة".

وأشارت إلى أن "المفارز تمكنت من التعرف على الجاني الرئيسي وإلقاء القبض عليه واعترف صراحة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهم آخر، وعلى ضوء هذه الاعترافات، انتقلت القوة الأمنية إلى أحد الأماكن القريبة من دار المشتكي، ليتم ضبط جزء من المصوغات الذهبية المسروقة والقبض على المتهم الثاني وضبط كميات أخرى من الذهب كان يخفيها داخل دار أحد أقاربه".

وأكدت "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات الأصولية".

وفي الحادث الآخر، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من تنفيذ أمر قبض قضائي بحق متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة، وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي".

وكشفت أنه "خلال تفتيش المحل العائد للمتهم، تم ضبط أدوات ومواد تستخدم في أعمال الشعوذة، إضافة إلى أدوية تباع بطريقة غير قانونية".