اعتقال قتلة محام في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اعتقال قتلة المحامي حيدر ميثم حسين في محافظة النجف، خلال اقل من ٢٤ ساعة من تنفيذهم الجريمة.

وذكر بيان للوكالة أنها ستعلن تفاصيل الحادث خلال بث اعترافات الجناة.

وكان مصدر أمني، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق إن المحامي وهو في العشرينيات من عمره كان حاضراً في جلسة بأحد المنازل وحصلت مشاجرة مع أحد الحضور، فقام الأخير بسحب سلاحه وقتله بثلاث رصاصات في جسده وفر الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن "الجاني بات معروفاً لدى الأجهزة الامنية، وهي تنفذ حملة تفتيش للبحث عنه".